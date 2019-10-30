MLB》「天才小史」自曝投球遭破解 賽後分享反制手法

史崔斯柏格8.1局7K好投，率領球隊挺進生死第7戰。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕2009年國民隊的選秀狀元，「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今天扛住輸球就回家的壓力，主投8.1局飆出7K僅失2分，帶領球隊以3勝3敗追平系列賽，繳出好表現的更他在賽後透露，自己其實在首局被太空人隊識破。

史崔斯柏格目前累積8場季後賽先發，防禦率僅有1.56，是季後賽至少8次先發當中史上第二低。今年小史季後賽已經累積5勝，是自「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）與「巨怪強森」（Randy Johnson）以來，史上第三位能在單年季後賽豪取5勝的球員。

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今天史崔斯柏格單場7K，也讓他今年累積三振數來到了47K，追平柯爾（Gerrit Cole）、李伊（Cliff Lee）等人，成為歷史上單年季後賽三振數次高的球員。

雖然繳出8.1局好投，但小史也在賽後透露有關投球被破解的問題。小史表示，自己在首局真的被太空人隊破解了，但他並自己沒有發現這件事，是投手教練Paul Menhart發現並想到解決辦法：「我開始搖我的手套，所以他們就不知道我投什麼球種了，感謝投手教練Paul Menhart教我這個小訣竅。」

Talk about an outstanding in-game coaching adjustment! This is remarkable from pitching coach Paul Menhart.



In the first inning of a World Series elimination game, Strasburg was accidentally tipping pitches. His coach corrected him between innings & he was flawless thereafter. pic.twitter.com/gYyzXFLy2f — Warren Sharp （@SharpFootball） October 30, 2019

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