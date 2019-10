MLB》「天才小史」自曝投球遭破解 賽後分享反制手法

史崔斯柏格8.1局7K好投,率領球隊挺進生死第7戰。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕2009年國民隊的選秀狀元,「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)今天扛住輸球就回家的壓力,主投8.1局飆出7K僅失2分,帶領球隊以3勝3敗追平系列賽,繳出好表現的更他在賽後透露,自己其實在首局被太空人隊識破。

史崔斯柏格目前累積8場季後賽先發,防禦率僅有1.56,是季後賽至少8次先發當中史上第二低。今年小史季後賽已經累積5勝,是自「K-Rod」羅德里奎茲(Francisco Rodriguez)與「巨怪強森」(Randy Johnson)以來,史上第三位能在單年季後賽豪取5勝的球員。

請繼續往下閱讀...

今天史崔斯柏格單場7K,也讓他今年累積三振數來到了47K,追平柯爾(Gerrit Cole)、李伊(Cliff Lee)等人,成為歷史上單年季後賽三振數次高的球員。

雖然繳出8.1局好投,但小史也在賽後透露有關投球被破解的問題。小史表示,自己在首局真的被太空人隊破解了,但他並自己沒有發現這件事,是投手教練Paul Menhart發現並想到解決辦法:「我開始搖我的手套,所以他們就不知道我投什麼球種了,感謝投手教練Paul Menhart教我這個小訣竅。」

Talk about an outstanding in-game coaching adjustment! This is remarkable from pitching coach Paul Menhart.



In the first inning of a World Series elimination game, Strasburg was accidentally tipping pitches. His coach corrected him between innings & he was flawless thereafter. pic.twitter.com/gYyzXFLy2f