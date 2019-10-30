NBA》東契奇關鍵上籃鎖勝局 獨行俠賞金塊首敗

東契奇末節關鍵上籃助隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠今天作客挑戰金塊，板凳火力貢獻61分遠比先發48分來得多，當家主控東契奇（Luka Doncic）今在決勝節47.1秒關鍵上籃鎖定勝局，獨行俠終場以109：106擊敗金塊，賞給對手本季首敗。

獨行俠和金塊今上演歐洲球星的對決，不過獨行俠兩大球星波辛傑斯（Kristaps Porzingis）和東契奇此役手感不佳，合計26投僅7中，所幸板凳及時支援火力，第四節開局打出一波17：4的攻勢助隊超前，金塊在最後1分40秒時靠著G.哈里斯（Gary Harris）的三分球，將差距縮小至106：107的1分差，但東契奇最後47.1秒展現球星價值，上籃攻下保險分，助隊以109：106贏球。

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波辛傑斯。（美聯社）

獨行俠今天9人得分上雙，波辛傑斯貢獻10分、14籃板和2阻攻，東契奇攻下12分、4籃板、5助攻和2抄截，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）和克勒貝爾（Maxi Kleber）替補攻下全隊最高的14分，前者另有7籃板和3阻攻。

金塊米爾塞普（Paul Millsap）攻下全場最高的23分，另有8籃板，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）完成本季個人第2次大三元，10分、10籃板10助攻，巴頓（Will Barton）則有19分、11籃板的雙十數據。

約基奇繳出本季個人第2場大三元演出。（美聯社）

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