12強》強調右肩沒傷只是疲勞 劉致榮:未來的路還很長

劉致榮因右手不適退出12強賽國家隊。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕158公里「火球男」劉致榮驚傳因右手不適退出12強賽國家隊，對團隊投手戰力影響甚鉅，缺額由台電左投王宗豪遞補。

劉致榮經紀人解釋，前天自辦熱身賽結束，劉致榮右肩感覺有點不舒服，昨天早上緊急安排醫院檢查，醫生檢測發現疲勞指數過高且肌肉緊繃，將近肌腱快發炎的狀態，但還沒發炎，從梅花旗到現在劉致榮體重掉有點多，掉了3、4公斤，今天早上有跟洪一中總教練說明，決定退出國家隊。

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劉致榮說，右肩肌肉緊繃，沒到比較深層的地方，退出國家隊心情滿複雜的，難得能夠進來那麼大的團隊，很榮幸被選為一員，很希望打12強賽，聽到這消息也只能休息，「未來的路還很長，希望能好好保護自己。」

劉致榮透露，「一樣持續做訓練，等候紅襪的體檢通知，照經紀公司安排走；洪總希望我身體能夠健康，不希望用我健康換球隊成績，很謝謝洪總。」

對於體重下降，劉致榮表示，也不知道體重掉那麼多，剛好昨天量體重發現掉很多，梅花旗84、85公斤，最近掉到80、81公斤，疲勞指數比較高，建議休息。

劉致榮強調，現在手臂沒有受傷，只是疲勞，只是梅花旗到現在處於沒休息狀態，比賽緊接著一直沒休息，來12強賽台灣隊第一個禮拜，除了肩膀之外，其他恢復狀況都不錯，但肩膀也是時常處在緊繃狀態，才會跟經紀公司反映，安排檢查。

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