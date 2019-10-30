MLB》開轟後「恰式提棒」繞壘 柏格曼致歉、索托笑了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第六戰，兩隊的年輕砲手柏格曼（Alex Bregman）與索托（Juan Soto）開轟後的「提棒式」慶祝引發網友熱議，柏格曼今天在賽後解釋了他作出這個舉動的理由，同時因此致歉。

柏格曼今天首局下就從先發投手史崔斯柏格（Stephen Strasburg）敲出一發陽春彈幫助比分超前，當下他繞壘時並沒有選擇甩棒，而是像中職傳奇球星「恰恰」彭政閔一樣，把棒子提起來跑壘，最後柏格曼在繞壘時將棒子拿給一壘指導教練。

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（左起）柏格曼開轟後將棒子提向一壘，索托有樣學樣。（資料照）

國民隊少年強打索托在4局上敲出超前轟時有樣學樣，把棒子提起來繞壘，並在經過休息室時將棒子甩掉，索托賽後對此解釋為和自己會這樣做。索托笑著回答道：「我看柏格曼在第一局這樣做，我當時就覺得，這樣子真的很酷，我想要這樣做。」索托的回應也讓現場主持人放聲大笑。

被問道為何提棒跑向一壘，索托馬上笑出來。（圖片擷取自推特）

相對於索托的一派輕鬆，柏格曼的回應就顯得更加慎重，柏格曼表示，他當時會做出這個舉動是因為他讓情緒左右了自己的行為，「這並不是我從小被教導該怎麼打球的方式，我很抱歉做了這件事。」柏格曼說。

國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）則用相同的態度面對這兩人所做的事情，當被問道柏格曼的提棒跑壘時他回答：「我不喜歡這樣。」，而當記者問索托也做了這件事時馬丁尼茲同樣也是回答：「我不喜歡這樣。」同時也向記者透露他會再去跟索托談談。

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