裙襬搖搖》崔蘿蓮、朴世莉教學傳承 小選手滿載而歸

台灣裙襬搖搖LPGA小學生高球訓練營，崔蘿蓮下場指導小朋友揮桿動作。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕2019年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽今進行職業業餘配對，賽前南韓球星「小可愛」崔蘿蓮、傳奇球星朴世莉和美國好手奈特攜手出席迷你高球訓練營活動，擔任一日教練，指導來自新北市昌平國小與興福國小近30名學生，透過教學傳承盼從小紮根，培育更多高球好手。

崔蘿蓮曾在2012年裙襬搖搖奪冠，去年因傷並未參賽，今年再次來到台灣，改以老師身分現身球場，她表示，她從小就打高球，並看著前輩朴世莉的比賽長大，很開心這次有機會能來台灣教導小朋友。

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活動結束後，南韓「小可愛」崔蘿蓮被學員們包圍索取簽名。（記者吳孟儒攝）

崔蘿蓮擔任指導教練有模有樣，且親和力十足，細心指導球員，調整揮桿動作，並提點其擊球要點，還用中文說「加油」鼓勵小選手。

42歲南韓前球后朴世莉，生涯戰績顯赫，奪下25座LPGA巡迴賽冠軍，並於2007年入選高球名人堂，如今已退下戰袍的她給小選手建議，除了紮實訓練之外，更重要的是享受高爾夫，才會用心投入，勇敢做夢，每個人都有機會站上職業戰場。

活動結束後，高人氣的崔蘿蓮、朴世莉和奈特被小選手包圍，為他們一一簽名，讓學生們滿載而歸。

台灣裙襬搖搖LPGA小學生高球訓練營，崔蘿蓮下場指導小朋友揮桿動作。（記者羅沛德攝）

台灣裙襬搖搖LPGA小學生高球訓練營，崔蘿蓮下場指導小朋友揮桿動作。（記者羅沛德攝）

台灣裙襬搖搖LPGA小學生高球訓練營，崔蘿蓮下場指導小朋友揮桿動作。（記者羅沛德攝）

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