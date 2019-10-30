12強》墨西哥冬盟強度直逼大聯盟 胡智為表現超亮眼

胡智為投入12強台灣隊集訓。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕25歲旅美投手胡智為今天首度投入12強賽台灣隊集訓，他說，「12強賽在台中打，離我家滿近的，非常期待。」

胡智為原效力克里夫蘭印地安人，7月底遭釋出，不久加盟芝加哥小熊，未上大聯盟，一整季在小聯盟2A、3A出賽23場，其中12場先發，戰績3勝7敗、防禦率6.87、每局被上壘率1.70，74.2局投球送出34次四壞保送，投球內容並不理想。

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胡智為坦言，今年在小聯盟表現確實不太好，對他來說就是經驗，期間經過很多調整，馮勝賢和王建民赴美曾給他心理建設和建議，球季結束後他馬上回到加州練習，準備10月墨西哥冬季聯盟報到。

胡智為投入12強台灣隊集訓。（記者王藝菘攝）

胡智為解釋，球季結束練習有特別針對王建民所講的，並和私人顧問討論，例如投球策略、技巧、模式，還有投球動作調整、施力方式，包括身體傷痛排除，其中有做一個特別的東西是，邊做「軟組織治療」、邊丟球，反覆去做，在每一次治療當中，檢視效果如何，更了解身體，有在墨西哥冬盟呈現出來。

數字會說話，胡智為在墨西哥冬盟效力納沃華梅奧人隊（Mayos de Navojoa），先發3場累計18局投球，被敲16安，飆13K，僅2保送，戰績1敗，防禦率1.50、被打擊率2成39，整體狀態不俗。

胡智為解釋，墨西哥冬盟賽事強度大概等於3A、大聯盟之間，球員資歷、經驗和力量都在28、30歲以上，也有很多小聯盟球員在打，一隊只能用8個外籍球員，他們很謹慎選。

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