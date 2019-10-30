12強》最後一塊拼圖 胡智為穿國家隊球衣一波不只三折

胡智為今天加入12強台灣隊集訓。（記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕25歲旅美投手胡智為剛結束墨西哥冬季聯盟賽事，今天首度投入12強賽台灣隊集訓，他說，前幾天投完比賽馬上趕飛機回來，剛下飛機感覺滿累的，身體有些僵硬，經過防護員調整，有慢慢把感覺找回來，維持住墨西哥冬盟狀態。

胡智為原效力克里夫蘭印地安人，7月初遭移出40人名單，同月底被釋出，不久加盟芝加哥小熊，一整季在小聯盟2A、3A出賽23場，其中12場先發，戰績3勝7敗、防禦率6.87、每局被上壘率1.70，74.2局投球送出34次四壞保送。

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胡智為說，「原本在40人名單沒辦法考慮打12強賽，後來移出名單後就開始想說，我應該要為國家做點什麼，自己在小聯盟成績不突出，短期國際賽國需要穩定的投手，我一直朝這方向做準備，也要為明年球季做準備，希望繼續打拚，所以參加墨西哥冬盟。」

胡智為打墨西哥冬盟期間，一度傳出時間無法配合12強賽國家隊，而有換將的傳言，他說，「一直到投完第二場才知道說，洪一中總教練願意等我回來，墨西哥官方原本不願讓我回來，他們滿硬的，希望我最少投完3場才有談判空間，台灣隊等我，最終墨西哥放行，很高興，我會全力以赴。」

胡智為表示，希望能為國家做點什麼。（記者王藝菘攝）

胡智為昨天返台，今天就投入訓練，他表示，剛剛傳接球，感覺時差還好，希望不會出現這問題，現在身體還沒出現這反應，胡智為笑說，「有反應會跟你們大家說。」

對於目前在台灣隊定位，胡智為強調還不確定，只確定明天可能會進牛棚練投，禮拜六熱身賽對古巴投1局，再看整體狀況如何。

對於12強賽展望，胡智為表示，每場比賽都很重要，短期國際賽沒辦法定位誰是先發誰是中繼，就像世界大賽一樣，先發投手也要中繼，相對地，教練團會非常傷腦筋，為了取勝不擇手段，每個投手都要準備好，必須隨機應變。

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