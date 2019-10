WTA年終賽》超威！台捷組合絕佳好球 官網盛讚謝淑薇（影音）

謝淑薇(右)與捷克搭鄧史崔可娃(左)收下2連勝晉級,兩人絕佳默契獲官網盛讚。(圖片取自WTA年終賽臉書)

〔體育中心/宗合報導〕謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃經過跨日大戰,今晨在WTA年終總決賽經歷搶十,力退第6種子捷克組合,收下2連勝提前晉級4強,她和捷克搭檔在比賽中不斷展現的好默契,其中一次絕佳的搭配更獲《WTA》官網盛讚。

《WTA》在臉書粉專上傳一段謝淑薇與搭檔史崔可娃默契絕佳的好球,其中台捷組合在首盤第三局時的發球分,謝淑薇先是透過大角度的調球讓對手疲於奔命,網前的史崔可娃接著使出切球回擊,隨後謝淑薇用招牌切球吸引對手注意,史崔可娃再用一記漂亮的雙手反拍拿下分數,一來一往間展現絕佳默契,讓《WTA》讚嘆:「絕倫的團隊合作將成就夢想!」

因第2場澳洲世界球后芭提和遞補的荷蘭伯騰絲之戰延後開打,經過兩場女單的3盤大戰,被安排在壓軸出賽的謝淑薇與史崔可娃,過了深夜11點才提拍上陣,不過台捷組合未受影響,仍以6:2、1:6、10:5力退第6種子捷克組合西妮亞可娃/卡雷茲可娃,率先收下2連勝,站上紫組第一。

謝淑薇與史崔可娃明天小組賽最終戰將對上已吞下2敗的加拿大達布洛夫絲姬與中國徐一幡,尋求以全勝之姿晉級,朝年終賽金盃邁進。

@BaraStrycova and Su-wei Hsieh defeat Krejcikova and Siniakova in a final tiebreak, 6-2, 1-6, 10-5, advancing to the semifinals of the the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/G6pyvtqQTj