WTA年終賽》超威！台捷組合絕佳好球 官網盛讚謝淑薇（影音）

謝淑薇（右）與捷克搭鄧史崔可娃（左）收下2連勝晉級，兩人絕佳默契獲官網盛讚。（圖片取自WTA年終賽臉書）

〔體育中心／宗合報導〕謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃經過跨日大戰，今晨在WTA年終總決賽經歷搶十，力退第6種子捷克組合，收下2連勝提前晉級4強，她和捷克搭檔在比賽中不斷展現的好默契，其中一次絕佳的搭配更獲《WTA》官網盛讚。

《WTA》在臉書粉專上傳一段謝淑薇與搭檔史崔可娃默契絕佳的好球，其中台捷組合在首盤第三局時的發球分，謝淑薇先是透過大角度的調球讓對手疲於奔命，網前的史崔可娃接著使出切球回擊，隨後謝淑薇用招牌切球吸引對手注意，史崔可娃再用一記漂亮的雙手反拍拿下分數，一來一往間展現絕佳默契，讓《WTA》讚嘆：「絕倫的團隊合作將成就夢想！」

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因第2場澳洲世界球后芭提和遞補的荷蘭伯騰絲之戰延後開打，經過兩場女單的3盤大戰，被安排在壓軸出賽的謝淑薇與史崔可娃，過了深夜11點才提拍上陣，不過台捷組合未受影響，仍以6：2、1：6、10：5力退第6種子捷克組合西妮亞可娃／卡雷茲可娃，率先收下2連勝，站上紫組第一。

謝淑薇與史崔可娃明天小組賽最終戰將對上已吞下2敗的加拿大達布洛夫絲姬與中國徐一幡，尋求以全勝之姿晉級，朝年終賽金盃邁進。

@BaraStrycova and Su-wei Hsieh defeat Krejcikova and Siniakova in a final tiebreak, 6-2, 1-6, 10-5, advancing to the semifinals of the the Shiseido @WTAFinals Shenzhen pic.twitter.com/G6pyvtqQTj — WTA （@WTA） October 29, 2019

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