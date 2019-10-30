WTA年終賽》詹家姊妹雙打2連敗 恐無緣年終賽4強

詹詠然／詹皓晴紅組預賽苦吞2連敗。（取自WTA年終賽官方臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019WTA年終總決賽於深圳進行，台將詹詠然／詹皓晴首盤搶7錯失5：1領先，力戰2盤仍以6：7（5：7）、4：6不敵頭號種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），詹家姊妹雙打紅組預賽苦吞2連敗，恐已無緣4強。

下午面對實力堅強的比白聯軍，第5種子詹家姊妹開賽第2局率先突破，一度4：1領先，但第7、11局接連發球失守，反讓對手6：5超前聽牌，儘管她們無路可退第12局回破，戰線逼入搶7卻先盛後衰，失誤連掉6分首盤拱手讓人。次盤雙方人馬歷經兩度互破拉鋸，大小詹關鍵第10局躲過2個賽末點，最終未能保發，總計苦戰1小時49分鐘落敗。

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本屆詹家姊妹初登場，先以2：6、7：5、6：10不敵去年冠軍的匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic），如今第2場也未能開胡 ，晉級4強機會渺茫，第3場她們將對上第8種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs）。

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