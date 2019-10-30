日職》橫濱洋投助陣味全龍打冬盟 還沒抵台竟遭球團釋出

洋投巴里歐斯預計來台打冬盟替味全龍助陣，沒想到今卻傳出他遭橫濱不續約消息。（資料照，圖片取自橫濱DeNA推特）

〔體育中心／綜合報導〕2019亞洲冬季棒球聯盟即將於11月23日點燃戰火，而迎來第一個正式系列賽的味全龍，為了應付密集賽事，找來4名洋投助陣，其中還包括日職橫濱DeNA灣星隊洋投巴里歐斯（Edison Barrios），不料巴里歐斯都還沒抵台，竟傳出他未獲橫濱續約的消息。

今年31歲的巴里歐斯早期效力軟銀，大部分都以後援身分在一軍出賽，2015年出賽30場拿下20中繼成功是他在軟銀表現最佳的一季，離開軟銀後曾到BC獨聯的富山GRN雷鳥過水打拚，2018年再回歸日職加入橫濱DeNA，今年只在一軍出賽3場，留下1勝2敗、ERA4.30的成績。

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據悉，原本巴里歐斯明年預計續留橫濱隊，但球團希望利用借將的形式讓他到味全參加冬聯，希望能藉此增加先發實戰機會，增加球團來年先發輪值的選擇，所以才同意讓他來台灣磨練，不料稍早橫濱就在官網公布，確定新球季將不與巴里歐斯續約。

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