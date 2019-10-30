NBA》恐怖湖人要來了？ 陣中大物客場3連戰就有望回歸

美媒爆料，湖人24歲新生代好手庫茲馬（左）有望在客場之旅中回歸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場以120：91痛宰灰熊，賽後紫金軍團又傳出好消息，缺席開幕戰的24歲新生代好手庫茲馬（Kyle Kuzma）腳傷痊癒，近期已開始進行高強度對抗訓練，今有美媒爆料庫茲馬最快在接下來的客場三連戰中就有望登場。

庫茲馬8月原本要隨美國隊出征世界盃，不過卻在練習時傷到左腳踝，透過檢查發現傷勢為腳部的壓力性傷害，不但只能退出國家隊，錯過球隊季前訓練營，連熱身賽都高掛傷兵。雖然湖人新球季將攻擊重心擺在詹姆斯（LeBron James ）和A.戴維斯（Anthony Davis 的身上，但庫茲馬上賽季平均能繳出18.7分，在陣中僅次詹姆斯，仍被視為湖人不可或缺的重要主力。

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先前有報導指出，庫茲馬已經開始參加4對4的對抗訓練，練習時間也在逐步增加，《洛杉磯時報》記者Tania Ganguli在推特爆料，湖人計畫明天就讓庫茲馬跟著球隊發展聯盟的南灣湖人隊進行，也透露庫茲馬將會隨湖人出征接下來的客場之旅，紫金軍團期盼能讓他在未來開打的3場客場比賽中復出。

上季庫茲馬保受傷病困擾，去年球季他因背、臀和踝部傷勢共缺席了12場比賽，不過場均能貢獻18.7分、5.5籃板和2.5助攻的他，仍被視為湖人陣中重要年輕核心，即使是在「六換一」與鵜鶘換來A.戴維斯（Anthony Davis）時，他也並未被列在交易籌碼中。

庫茲馬。（資料照，USA TODAY Sports）

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