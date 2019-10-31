NBA》真的好想拿總冠軍！美記曝保羅想去公鹿攜手「字母哥」

有記者透露，保羅其實最想去公鹿隊攜手字母哥。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕9屆明星後衛「CP3」保羅（Chris Paul）今年休季期間被火箭交易至雷霆，不過在送走兩大球星魏斯布魯克（Russell Westbrook）、P.喬治（Paul George），雷霆已經進入重建期，也讓CP3離隊傳聞不斷。今有記者爆料，保羅希望能去公鹿，攜手「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

保羅在火箭效力了2個賽季和哈登組成雙核心的「哈羅連線」，在2017-18賽季先拿拿下破隊史紀錄的65勝，哈登成為那個賽季的MVP，但他們在西部冠軍賽卻敗給了勇士，在他們上季僅拿下53勝，且季後賽第二輪又再度敗給勇士後，火箭選擇交易來魏斯布魯克，並把保羅送去雷霆。

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先前曾傳出欲重建的雷霆想盡快送走CP3，但由於這筆交易是在自由球員市場開市後半段才完成，當時已經沒有任何有競爭力的球隊，有足夠薪資空間再承擔保羅的鉅約，最後只好作罷。而除了之前就對對這位明星後位非常有興趣的熱火外，今又出現另一個新選項─公鹿。

在知名記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）最新一集網路廣播節目中，來賓《ESPN》記者Ryen Russillo在受訪時爆料：「我聽說保羅想去公鹿，但這本來就不會太讓人意外，畢竟大家都想跟亞德托昆波一起打球。」

保羅非常希望能跟字母哥一起在公鹿打拚。（資料照，美聯社）

雖然保羅有意攜手「字母哥」，不過想轉戰密爾瓦基恐怕不是件容易的事，目前公鹿已經有布雷德索（Eric Bledsoe）和G.希爾（George Hill）兩名控衛，兩人都還與球隊有2年合約，加上保羅還有4年1.24億美元（約台幣38.7億）的合約要走，要交易去公鹿的機率恐怕不大。

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