羽球》不只戴資穎、瑪琳 南韓天才少女發豪語想打敗「她們」

南韓17歲天才少女安洗瑩。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750法國公開賽日前落幕，17歲的南韓天才少女安洗瑩擊退前西班牙球后瑪琳，成為史上最年輕的超級750系列賽冠軍得主，讓南韓舉國歡騰，而安洗瑩返國後受到英雄式歡迎，受訪時也發下豪語，希望未來能擊敗包含新科球后奧原希望等更多羽壇頂尖好手。

安洗瑩在今年5月曾打敗台灣一姊戴資穎後聲名大噪，上週法國賽的表現更亮眼，先後擊敗印度印度前球后賽娜（Saina Nehwal）和日本名將山口茜，冠軍戰再爆打西班牙奧運金牌瑪琳（Carolina Marin），安洗瑩以17歲又264天成為750等級大賽最年輕冠軍。



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安洗瑩拿下法國賽冠軍。（資料照，歐新社）

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安洗瑩返國在仁川機場接受採訪時，表示自己在奪冠後收到很多朋友的祝福，也看到了很多媒體相關報導，讓這位17歲小將感受到不小的壓力，不過能在法國賽奪冠，還是讓她非常很高興。

而安洗瑩今年最初只為自己訂下進入世界排名前20的目標，不過如今拿到紐西蘭公開賽、加拿大公開賽和秋田大師賽三座冠軍，加上這次的法國公開賽封后，世排大躍進已經飆升到了第11名，也提前完成了自己的目標，但南韓天才少女仍不滿足，反而希望能夠擊敗更多頂尖選手，來增加信心。

「目前我還有很多的頂尖選手沒打贏過，像是日本奧原希望、中國陳雨菲和成池鉉姐姐，我都還沒能贏過，」安洗瑩在接受南韓媒體訪問時說道，「只要能繼續戰勝頂尖選手，就會讓我更有自信」

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