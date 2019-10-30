裙襬搖搖》期待與高手同組較勁 徐薇淩壓軸出發

徐薇淩自評狀況不錯。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽明將於美麗華高爾夫鄉村俱樂部點燃戰火，今選手以職業業餘配對賽，做為賽前最後暖身，徐薇淩自評狀況還不錯，很期待明與兩大高手同組壓軸出發。

美麗華球場的風勢對選手為一大挑戰，徐薇淩今在配對賽走完18洞後表示，即使風勢很強，但這就是球場設計的特色，要勇於接受挑戰，只希望風不會太亂，風亂會很棘手。

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徐薇淩。（記者羅沛德攝）

徐薇淩坦言，今年狀況起伏較大，明與美國衛冕冠軍N.柯達和南韓世界球后高真榮排在上午10點35分出發，期許和兩位頂尖好手同組較勁，能激發出最好表現。

另一地主希望盧曉晴則預計在10點13分與世界排名第2的南韓朴城炫及加拿大名將B.韓德森一起出發，期許延續上週在日巡賽的手感，力拚佳績。

盧曉晴。（記者羅沛德攝）

至於去年在桃園大溪球場奪下冠軍的N.柯達說，「今年比賽球場雖不一樣，但這裡的百慕達草種與我佛羅里達老家的草很像。」她表示，自己在2年前我也在此拿到不差的成績，所以還蠻喜歡這座球場。

奈莉·科達。（記者羅沛德攝）

奈莉·科達。（記者羅沛德攝）

為了吸引觀眾踴躍進場，主辦單位今年精心規劃相關活動，包括擴大舉辦現場觀賽抽獎活動，獎品包括Gogoro電動機車與iPhone 11 Pro等精美獎品，歡迎球迷進場為喜愛的球星加油打氣。

除此之外，大會也在美麗華球場四處佈置各種大型的迎賓夢幻裝置藝術，另外還安排短洞近洞賽與果嶺親子趣味推桿等互動性活動，歡迎球迷攜家帶眷進場觀賽。

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