網球》加國新星含淚傷退 哈勒普、普娃爭年終賽4強

加拿大新科美網冠軍安德里絲庫左膝受傷，首盤3：6丟掉後只能選擇退賽。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019深圳WTA年終總決賽，單打紫組戰況逐漸明朗，烏克蘭衛冕者絲薇托莉娜（Elina Svitolina）天助自助，7：5、6：3強壓羅馬尼亞前世界球后哈勒普（ Simona Halep）後，率先2連勝挺進4強。至於加拿大新科美網冠軍安德里絲庫（Bianca Andreescu）左膝受傷，首盤3：6丟掉後退賽，讓捷克悍妞普莉絲可娃（Karolina Pliskova）開胡，將與哈勒普爭第2張晉級門票。

本屆單、雙打8強，都先採分組單循環，戰績最好4強再交叉對決，最終產生爭后組合。去年封后的絲薇托莉娜手握2勝已於紫組獨走，哈勒普、普莉絲可娃都1勝1負，仍有機會出線；至於扭傷左膝的安德里絲庫苦吞2連敗，則篤定出局。

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其實安德里絲庫晚間開賽率先破發，卻在2：0領先時出狀況，第3局她為了搶救底線險球不慎扭傷左膝，申請醫療暫停包紮後重返球場，狀態已大幅下滑，不但讓普莉絲可娃第4局回破追平，首盤更拱手讓人，19歲的加國新星無力再戰，只能忍痛含淚退出。

第3局安德里絲庫為了搶救底線險球不慎扭傷左膝。（美聯社）

捷克普莉絲可娃開胡，將與哈勒普爭第2張晉級門票。（路透）

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