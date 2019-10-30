射箭》季後賽2日大直橋下比準 神隊友挑戰賽等你來組隊

企業射箭聯賽元年例行賽冠軍凱撒隊。（企業射箭聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕企業射箭聯賽元年季後賽11月2日、3日將在大直迎風河濱公園熱鬧登場，由例行賽冠軍對殿軍、亞軍對季軍進行三戰兩勝制四強賽，由獲勝的隊伍晉級冠軍賽，活動當天一樣會進行「神隊友挑戰賽」，歡迎民眾到場試手氣。

經過20輪例行賽後，凱撒總積分419分登上冠軍寶座，寒舍416分亞軍，新竹愛山林391分第三，這三隊確定晉級季後賽。協會青年隊和台南隊同為384分，公平起見，11月2日上午8時將加賽一場，決定第四名及晉級資格誰屬。

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例行賽亞軍寒舍隊。（企業射箭聯盟提供）

季後賽四強賽採三戰兩勝制，由一對四、二對三交叉對決，11月2日上午10時由例行賽亞軍寒舍對上季軍新竹愛山林，12時由冠軍凱撒隊，接受協會青年隊和台南隊加賽後的勝隊挑戰，14時由寒舍對上季軍新竹愛山林進行第二戰。

例行賽季軍新竹愛山林隊。（企業射箭聯盟提供）

比賽方式比照例行賽進行五點，依序進行女子個人賽、男子個人賽、混雙賽、女子團體賽和男子團體賽，3日將續在原地進行第二天賽事，上午10時進行例行賽冠軍對殿軍第二戰，如不分上下則第三戰於12時及14時舉行。

例行賽冠軍凱撒隊的對手有兩種可能，從例行隊對戰積分來看，凱撒對台南隊是59：48，對協會青年隊則是59：47。

凱撒在例行賽和協會青年隊四度交鋒，由於青年隊是以培養新血為主，排點時不是排最強而是輪流上陣，所以在女子個人賽和男子個人賽都是由凱撒隊取得3：1優勢，但混雙、女團和男團則都是2：2平分秋色。

如果對手是台南隊，狀況又不同。剛在全運拿下三金的台南隊彭家楙，在女子個人賽四度迎戰凱撒都凱旋而歸，但男子個人賽凱撒饒廷宇對台南拿下三勝，混雙和女團則都是2：2，男團由凱撒以3：1略勝一籌。

例行賽亞軍寒舍和季軍新竹愛山林之前四度對決，對戰積點由寒舍以62：51略勝一籌，男子個人賽寒舍取得4：0，其中三場是魏均珩的傑作；女子個人賽情況好相反，四場都是由愛山林獲勝，其中有三場贏家是譚雅婷。

團體賽部分，混雙寒舍3：1獲勝，至於女子團體賽和男子團體賽，則是2：2不相上下，鹿死誰手尚在未定之天。

這項比賽不收門票，除了精采的對決外，到場的觀眾還有機會成為神射手和神秘嘉賓的神隊友，三支箭加起來超過20分就可獲得達標禮500元超商禮券，詳細參加辦法請隨時關注「中華企業射箭聯盟」臉書粉絲頁。

協會青年隊。（企業射箭聯盟提供）

台南隊。（企業射箭聯盟提供）

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