世界大賽G7登場、兄弟迎戰12強古巴隊 今日賽事預告與轉播

世界大賽G7登場，薛哲（左）迎戰葛蘭基（右）。（資料照）

早安！《自由體育》為您帶來本日精采賽事預告與轉播！

眾所矚目的世界大賽第7戰上午8點開打，國民隊昨天在史崔斯柏格精彩好投帶領之下，將比賽逼入驟死戰，今天將在太空人主場迎戰「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke），國民隊則派出G5原本要先發，卻因為頸部痙攣而臨時取消的薛哲（Max Scherzer），究竟2019年世界大賽冠軍鹿死誰手？千萬別錯過囉！

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NBA例行賽持續進行，今天有兩場的賽事轉播，上午10點首先將由快艇作客爵士主場，兩隊目前戰績同樣是3勝1敗，雷納德（Kawhi Leonard）本場比賽沒有先發，L.威廉斯（Lou Williams）以及哈瑞爾（Montrezl Harrell）能否攜手攻下鹽湖城呢？上午10點30分，開季僅拿下1勝2敗的勇士要在主場迎戰太陽，灣區大軍這場比賽會拿出什麼樣的內容，敬請期待！



12強自辦熱身賽，古巴隊今晚6點30分要在新莊棒球場對上中信兄弟，昨天輕取味全龍的古巴隊，今晚對上林威助領軍的兄弟，又會有什麼樣的表現呢？請鎖定我們的報導！

林威助暫代兄弟一軍總教練兵符。（資料照，中信球團提供）

MLB世界大賽

08:00 國民@太空人 FOX體育、FOX體育三台、民視

NBA例行賽

10:00 快艇@爵士 ELEVEN SPORTS 1台、愛爾達體育1台

10:30 太陽@勇士 緯來體育台

12強自辦熱身賽

古巴 VS 中信兄弟 momo綜合台

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