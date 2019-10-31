世界大賽Live》國民、太空人G7生死戰 薛哲對決葛蘭基

第一局

1局下，2出局後，布蘭特利獲得保送，柏格曼敲右外野飛球遭接殺，3出局。

1局上，國民打線三上三下。

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國民先發打線：

1.透納（Trea Turner） 游擊手

2.伊頓（Adam Eaton） 右外野

3.倫登（Anthony Rendon） 三壘手

4.索托（Juan Soto） 左外野

5.肯德瑞克（Howie Kendrick） 指定打擊

6.卡布瑞拉（Asdrúbal Cabrera） 二壘手

7.齊默曼（Ryan Zimmerman） 一壘手

8.高姆斯（Yan Gomes） 捕手

9.羅布列斯（Victor Robles） 中外野

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先發：薛哲（Max Scherzer）

太空人先發打線：

1.史普林格（George Springer） 中外野

2.艾圖維（Jose Altuve） 二壘手

3.布蘭特利（Michael Brantley） 左外野

4.柏格曼（Alex Bregman） 三壘手

5.古利爾（Yuli Gurriel） 一壘手

6.阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez） 指定打擊

7.柯瑞亞（Carlos Correa） 游擊手

8.奇里諾斯（Robinson Chirinos） 捕手

9.瑞迪克（Josh Reddick） 右外野



先發：葛蘭基（Zack Greinke）

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