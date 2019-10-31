NBA》致敬傳奇！ 達拉斯路名為了他而改

達拉斯為了感謝諾威斯基的貢獻，將一條路以他改名。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠退役球星，「德國坦克」諾威斯基（Dirk Nowitzki）今參加了一場達拉斯更改路名的典禮，達拉斯為了致敬這位傳奇球星，將美國航空中心球場南方的Olive Street 2900–3000的路段改名為「諾威斯基路」，以感恩這位德國長人帶給這座城市的貢獻。

「現在這感覺超不真實的，如果是我第一年來到達拉斯的時候，我想這座城市甚至不會將一個垃圾桶以我命名吧！」諾威斯基幽默地說：「這感覺超越了籃球，這也代表了我跟這座城市之間的連結，這個社區讓我感受到被愛的感覺。」

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然而諾威斯基也意識到有人疑問為何這條路不叫Dirk Drive或是Dirk way，他解釋道：「這條路名代表的不僅僅是我個人，更是我的家庭，而且在我的職業生涯中，我也很少自己開車。」

達拉斯市長在典禮時說到：「諾威斯基私下跟我聯絡說，在颶風肆虐過後，有沒有他能幫助的事情，甚至他和克蕭（Clayton Kershaw）也都曾到我們的緊急應變中心，來給予我們辛苦的同仁們激勵。」

現年41歲的諾威斯基在上賽季結束後決定高掛戰靴，結束他長達21年的NBA生涯，自1998年進入NBA以來，諾威斯基只效力獨行俠一隊，成為NBA史上效力單一球隊最久的球員，並且在NBA中入選過14次全明星賽。

他在2007年拿下生涯首座例行賽MVP，並在2011年率隊拿下隊史首冠，並一併獲得FMVP，生涯總得分突破3萬分，成為NBA史上第6位達到此成就的球員，同樣也是NBA史上生涯總得分最高的外籍球員，以及獨行俠隊史得分王。

諾威斯基上賽季結束後選擇退休，結束長達21年的NBA生涯。（資料照，今日美國）

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