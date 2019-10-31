MLB》浪子回頭又犯錯！ 前MVP被控暴打女兒

前美國聯盟MVP漢米爾頓面臨家暴指控。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕浪子回頭又犯錯！前美國聯盟MVP漢米爾頓（Josh Hamilton），疑似在上個月涉嫌對女兒施暴，在美國時間31日遭到警方逮捕，將面臨三級重罪。漢米爾頓目前以3.5萬美元交保。

《ESPN》報導，據德州當地警方Keller Police Department的調查，漢米爾頓的一名女兒告訴警方，她在美國時間9月30日時當天說了一句讓漢米爾頓不高興的話，漢米爾頓竟對女兒丟水瓶，打在她的胸口上，接著開始咒罵女兒，還拉走椅子讓她跌倒。

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漢米爾頓還抓起女兒丟在房間，並把她的臉壓在床上，接著開始用手、拳頭打女兒的腿，後來還扯破她的衣服，打在背部上。漢米爾頓還嗆女兒，「我希望妳在法官面前，去說我是多爛的父親，這樣我就不用再看到妳，妳也不用再來我家了。」

漢米爾頓和前妻Katie育有3名女兒，最大為14歲，但在2015年離婚，前妻也公開漢米爾頓有酗酒、吸毒等事。

如今，漢米爾頓被指控傷害一名兒童，這是三級重罪，因為他的14歲女兒向媽媽控訴漢米爾頓打她。

漢米爾頓目前以3.5萬美元交保，也被限制不能和他的其中一名女兒接觸，也不得接觸17歲以下的孩子。

身為1999年魔鬼魚隊（光芒隊前身）的狀元，漢米爾頓身陷毒癮、酗酒等風波，直到2007年才正式完成大聯盟初亮相，並在2010年奪得美聯MVP，而他在2015年就沒有在大聯盟出賽。

前美國聯盟MVP漢米爾頓面臨家暴指控。（美聯社）

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