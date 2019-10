MLB》知名播報員享壽81歲 一生奉獻棒球餘50年

前球員、賽事播報員Ron Fairly。(圖片取自Ron Fairly推特)

〔體育中心/綜合報導〕水手官方宣佈,美國前知名棒球員、賽事播報員Ron Fairly離世,享壽81歲,Ron Fairly將一生都奉獻給棒球,任職球員和退休後擔任賽事播報員的時間將近50年,而水手表示Ron Fairly是他們最愛的聲音。

Ron Fairly擁有21年的大聯盟經歷,並且在1958至1969年效力道奇期間隨隊拿下過3次世界大賽冠軍,此外他也曾效力過蒙特婁博覽會(華盛頓國民前身)、紅雀、運動家、藍鳥和天使,生涯平均2成66打擊率、215轟和1044分打點。

請繼續往下閱讀...

職棒生涯曾2度獲選明星賽,分別是1973年效力博覽會以及1977年效力藍鳥時期,並於1978年在天使退休,且一退休立馬進入天使的轉播團隊,1987年轉戰巨人的轉播團,1993年則是選擇去到西雅圖擔任水手轉播員,直到2006年退休。

水手執行長Kevin Mather說到:「Ron是我們歷史上相當重要的『聲音』,他在西雅圖棒球相當重要的時期加入我們,和Lou Piniella一同在電視、廣播帶給我們球迷超過10年來,相當興奮的賽事轉播。」

水手前廣播節目製作人Kevin Cremin表示:「Ron Fairly在賽場上和生活上都是一位紳士,他生涯都致力於棒球,並且有許多偉大的故事可以說,他會讓大家都想念他的。」

The Mariners organization has lost one of its most beloved voices.



We send our thoughts and condolences to the family and loved ones of broadcaster and baseball lifer Ron Fairly. May he Rest In Peace. pic.twitter.com/3fQhckguMf