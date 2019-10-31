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MLB》知名播報員享壽81歲 一生奉獻棒球餘50年

2019/10/31 10:45

前球員、賽事播報員Ron Fairly。（圖片取自Ron Fairly推特）

〔體育中心／綜合報導〕水手官方宣佈，美國前知名棒球員、賽事播報員Ron Fairly離世，享壽81歲，Ron Fairly將一生都奉獻給棒球，任職球員和退休後擔任賽事播報員的時間將近50年，而水手表示Ron Fairly是他們最愛的聲音。

Ron Fairly擁有21年的大聯盟經歷，並且在1958至1969年效力道奇期間隨隊拿下過3次世界大賽冠軍，此外他也曾效力過蒙特婁博覽會（華盛頓國民前身）、紅雀、運動家、藍鳥和天使，生涯平均2成66打擊率、215轟和1044分打點。

職棒生涯曾2度獲選明星賽，分別是1973年效力博覽會以及1977年效力藍鳥時期，並於1978年在天使退休，且一退休立馬進入天使的轉播團隊，1987年轉戰巨人的轉播團，1993年則是選擇去到西雅圖擔任水手轉播員，直到2006年退休。

水手執行長Kevin Mather說到：「Ron是我們歷史上相當重要的『聲音』，他在西雅圖棒球相當重要的時期加入我們，和Lou Piniella一同在電視、廣播帶給我們球迷超過10年來，相當興奮的賽事轉播。」

水手前廣播節目製作人Kevin Cremin表示：「Ron Fairly在賽場上和生活上都是一位紳士，他生涯都致力於棒球，並且有許多偉大的故事可以說，他會讓大家都想念他的。」

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