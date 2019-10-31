MLB》全市陷低氣壓？ 世界大賽G7票價竟下跌

一場定生死的G7票價相較於G6的票價，竟然比較低。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒世界大賽Game 7今早開打，由例行賽戰績第一的太空人主場迎戰從國聯外卡戰一路殺進世界大賽的國民，由於昨日賽前握有3勝2敗聽牌優勢的太空人敗給國民，賽事將延至今日的Game 7，不過這場G7一場定生死的重要大賽，票價竟然較昨日G6來的低！

Vivid Seats的發言人表示，G7的最低票價為337美金，而整體平均票價為840美，相較於昨日G6的平均票價950美還要來得低，Vivid Seats發言人也提到，這個系列賽中，以在華盛頓的G4票價最高，平均票價為1175美。

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G7票價下跌的狀況也同樣出現在二手門票網站StubHub，G7的最低門票價為370美，平均票價為991美，而門票庫存超過6300張。自週一以來總體銷售上升145%，但是平均價格卻下降了約350美，最低票價價格則是下降了33%。

近年北美運動賽事Game 7的平均票價：

年份 賽事 對戰組合 票價（美金） 2019 NFL史坦利盃 藍調vs棕熊 2234 2016 MLB世界大賽 小熊vs印地安人 1863 2016 NBA冠軍戰 騎士vs勇士 1562 2017 MLB世界大賽 太空人vs道奇 1224 2013 NBA冠軍戰 熱火vs馬刺 948 2019 MLB世界大賽 太空人vs國民 802 2014 MLB世界大賽 巨人vs皇家 774

昨日國民靠著小史先發主投8.1局，優異的表現幫助球隊將戰線延長至G7。（資料照，今日美國）

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