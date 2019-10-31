MLB》透納妨礙跑壘爭議判決 太空人教頭挺對手

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第6戰，國民透納（Trea Turner）一次的妨礙跑壘判決，引發爭議。連對手太空人隊總教練辛奇（AJ Hinch）都認為是自家人傳球丟歪了。

昨晚世界大賽第6戰比賽中第7局，透納敲投手前滾地球，太空人投手皮考克（Brad Peacock）下丘傳一壘，太空人一壘手古利爾（Yuli Gurriel）準備要接球時，透納撞掉他的手套，最後裁判認定是透納跑在壘線內側，認定妨礙跑壘。

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世界大賽第6戰，國民透納（右）一次的妨礙跑壘判決，引發爭議。（資料照，法新社）

《ESPN》報導，辛奇表示，在這個判決上，他是站在透納這邊，不認為他有妨礙守備，「那球是傳歪了。」而當天這個爭議判決，裁判們卻花了約4分半鐘在討論，讓辛奇感到不滿，認為可以把這個過程做得更好。

此外，太空人強打柏格曼（Alex Bregman）昨天首局敲陽春彈，拿著棒子上一壘。對手國民索托在第5局敲出超前轟後，也模仿柏格曼拎球棒的動作回敬。太空人教頭辛奇認為，柏格曼這動作沒有必要。

「這不是我們打球的方式，也不是我們要做的事情。」辛奇表示，這是當下情緒化的反應，喜歡柏格曼打球的方式，「但這是不必要的。」

柏格曼開轟後，拿著球棒跑壘。（資料照，美聯社）

國民年輕強打索托也模仿柏格曼拎球棒的動作回敬。（資料照，法新社）

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