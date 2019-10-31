NBA》籃網厄文全能數據無用 溜馬首勝開胡卻傷主力中鋒

厄文開季帶隊打出1勝3敗的成績。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年轉戰籃網的明星控衛厄文（Kyrie Irving），昨日爆出情緒化又不合群令球隊相當困擾的傳聞，今天在主場迎戰溜馬似乎未受影響，厄文轟進全隊最高的28分，另有7籃板和6助攻，但全能身手仍無法帶領球隊贏球，終場以108：118輸球，苦吞2連敗，溜馬則是終結開季3連敗，本季首勝開胡。

籃網與溜馬首節戰成31：31平手，進入第二節時籃網在庫魯斯（Rodions Kurucs）灌籃後打出一波11：2的高潮超前，厄文上半場也貢獻15分，籃網上半場以63：60領先溜馬。

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不過易籃後，籃網該局命中率下滑，沃倫（T.J. Warren）在第三節狂砍12分助隊超前，溜馬一度將差距拉開至雙位數，籃網雖然在第四節開局追到2分差，但J.哈勒戴（Justin Holiday）的三分彈澆熄對手反撲氣燄，率隊打出一波15：4帶走比賽勝利，溜馬終場就以118：108擊敗籃網終止3連敗，本季首勝終於開張。

M.透納首節扭傷腳踝提前退場。（美聯社）

溜馬雖然贏球，但主力中鋒M.透納（Myles Turner）首節就因右腳踝扭傷退場，此役後三節就沒有再回到球場，傷勢狀況不明。

沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下全隊最高的29分，另有8籃板4助攻，新同學蘭柏（Jeremy Lamb）貢獻25分、7籃板，布洛格登（Malcolm Brogdon）則有21分、13助攻和8籃板的全能數據。

籃網以厄文的28分最佳，另有7籃板和6助攻，汀維迪（Spencer Dinwiddie）有20分、7助攻，喬丹（DeAndre Jordan）則繳出8分、17籃板的表現。

沙波尼斯。（法新社）

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