NBA》騎士禁區雙雄發威退公牛 賽克斯頓驚天一扣燃爆全場（影音）

洛夫傳出精彩助攻給賽克斯頓完成驚人爆扣。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕公牛騎士之戰，騎士隊禁區雙雄洛夫（Kevin Love）以及T.湯普森（Tristan Thompson）分別繳出17分20籃板、23分10籃板5火鍋的精采表現，終場騎士隊以117：111擊敗公牛隊，取得賽季第二勝。

騎士隊在第四節時，洛夫一記上籃遭馬卡南（Lauri Markkanen）妨礙中籃，騎士取得91：90領先，接下來他又在108：106時投進關鍵跳投，在比賽剩下53.4秒時將比分拉開到4分差，隨後他又在比賽時間剩不到30秒時，傳球給二年級後衛塞克斯頓（Collin Sexton），完成一記驚人的暴扣，將比分拉開到保險的6分差，終場騎士隊就以117：111順利贏下比賽。

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This view of Collin Sexton's poster pic.twitter.com/3w3e2WHRMn — Yahoo Sports NBA （@YahooSportsNBA） October 31, 2019

這是騎士隊本賽季的第二勝，今年開季前4場比賽他們拿下2勝2敗，比起去年騎士隊開季苦吞6連敗，第二勝直到第13場比賽才到手的狀況好上許多。

今天二年級生控衛賽克斯頓，在昨天騎士隊確定執行他第三年球員選擇權後，今天單場拿下18分2籃板2助攻。洛夫與湯普森兩名禁區主力，在開季的前4場比賽全部都繳出得分、籃板「雙十」的好表現。

T.湯普森單場23分10籃板5火鍋。（美聯社）

騎士新主帥貝萊因（John Beilein）首年的目標就是要建立主場的優勢，以及重建整支球隊，現在他已經取得了初步的成功。騎士隊本季在主場開幕戰就擊敗來訪的強敵溜馬隊，今天則在主場擊敗了公牛隊。

公牛隊方面有4人得分上雙，其中馬卡南和拉文（Zach LaVine）拿下16分並列全隊最高，

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