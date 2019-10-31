世界大賽》客隊全勝！36歲老將致勝轟 國民奪成軍51年首冠

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第7戰，前半段處於落後的華盛頓國民，第7局靠著倫登（Anthony Rendon）陽春砲、肯德瑞克（Howie Kendrick）超前轟逆轉戰局，終場以6：2擊敗休士頓太空人。國民勇奪隊史含前身博覽會成軍51年來的首座世界大賽冠軍，今年世界大賽也創下7戰都是客場球隊贏球的罕見紀錄。

太空人在第2局靠古利爾（Yuli Gurriel）的陽春彈先馳得點，第5局太空人再靠柯瑞亞（Carlos Correa）的適時安打，再得1分。太空人36歲強投「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）此戰前6局投球壓制對手，僅被敲1安，前6局打完太空人以2：0領先。

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國民勇奪世界大賽冠軍。（法新社）

國民打線在第7局發揮，倫登擊出左外野陽春砲追回1分，索托（Juan Soto）獲得保送後，葛蘭基這時被換下場，由哈里斯（Will Harris）後援。下棒國民36歲老將肯德瑞克揮出右外野深遠飛球，打到標竿，形成超前兩分砲，國民單局攻3分，以3：2逆轉。

國民在第8局靠索托的適時安打再添1分，9局上再靠伊頓（Adam Eaton）的安打再拿2分，終場以6：2擊敗太空人，國民奪得隊史首座世界大賽冠軍。

大聯盟官網指出，這是肯德瑞克今年季後賽在殊死戰中揮出的第4轟，而且他成為史上第一位在單一季後賽的生死戰中，擊出至少2發超前轟的選手（包含國聯分區賽對道奇的延長賽滿貫砲）。

國民勇奪世界大賽冠軍。（美聯社）

國民隊從國家聯盟外卡戰打起，一路擊敗釀酒人、例行賽106勝的道奇、以及國聯中區龍頭紅雀，闖進成軍51年來首個世界大賽。

國民隊在世界大賽繼續上演驚奇，4戰都是在客場贏球，擊敗例行賽107勝、戰績最佳的太空人，迎接首座世界大賽冠軍，這也是美國首都華府自1924年後的第一座冠軍。

肯德瑞克敲逆轉轟。（法新社）

肯德瑞克敲逆轉轟。（法新社）

倫登擊出陽春砲。（歐新社）

索托。（法新社）

國民勇奪世界大賽冠軍。（法新社）

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