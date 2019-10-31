NBA》哈登轟炸59分、魏少大三元！火箭瘋狂得分戰險勝巫師

哈登砍進全隊最高的59分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊「大鬍子」哈登（James Harden）今天揮別開季低迷的手感，全場豪取59分並投進關鍵超前罰球，輔以「魏少」魏斯布魯克（Russell Westbrook）的大三元和比賽後段的關鍵切入，終場火箭隊以159：158，1分差險勝巫師隊，結束這場瘋狂的飆分大賽。

雙方這場比賽前兩節，火箭以76：77落後巫師隊1分，三節打完巫師隊以117：111領先火箭隊6分，關鍵第四節，巫師隊一度將比分拉開到12分差，但火箭隊不放棄，一步一步縮小分差，最後在比賽時間剩下32.4秒時，魏斯布魯克精彩的小帳加一上籃將比分超前為156：155，隨後P.J.塔克（P.J. Tucker）兩罰俱中拉開到3分差，接著巫師隊的畢爾（Bradley Beal）獲得三分線上犯規，三罰俱中追平比分，但哈登剩下2.4秒時獲得兩罰機會，他罰進一球後第二球沒進，巫師隊抓下籃板後比賽時間結束，終場火箭隊就以159：158拿下勝利。

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魏斯布魯克拿下大三元。（今日美國）

哈登這場比賽32投18中，三分球14投6中，罰球線上18罰17中豪取59分，另外他還送出9記助攻，魏斯布魯克這場比賽16投7中拿下17分，另抓下10籃板送出12次助攻拿下大三元，中鋒卡培拉（Clint Capela）21分12籃板。

巫師隊畢爾今天全場20投14中，三分12投7中拿下全場次高的46分，另送出8助攻6籃板，八村壘拿下23分5籃板，板凳出發的貝坦斯（Davis Bertans）拿下21分，湯馬斯（Isaiah Thomas）拿下17分10助攻的雙十表現。

這場瘋狂得分秀也寫下紀錄，哈登59分與畢爾的46分，是自1970年來，第二度有兩隊選手可以同場拿下55分以上與45分以上的組合，上次是阿瑞納斯（Gilbert Arenas、60分）以及布萊恩（Kobe Bryant、45分）在2006年12月17日時達成的。

畢爾狂轟46分但無法幫助球隊獲勝。（美聯社）



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