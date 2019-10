MLB》怪物少年索托關鍵打點 締造66年超狂紀錄（影音）

索托在第8局打回保險分。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕國民與太空人激戰至世界大賽第7戰,國民年輕強打索托(Juan Soto)在第8局適時安打,打回第4分,世界大賽共累積7分打點,追平1953年傳奇球星曼托(Mickey Mantle)所創的21歲以下最多打點的紀錄。

剛滿21歲的索托昨天在世界大賽第6戰敲出致勝全壘打助隊奪勝,逼出最後第7戰,今天再度敲出關鍵一擊,國民前7局靠著肯德瑞克(Howie Kendrick)的超前轟,取得3:2領先,8局上伊頓(Adam Eaton)獲得保送,並盜上二壘,索托在2人出局時敲出帶有1分打點的右外野安打,助隊曾添保險分,他也與名人堂球星曼托齊名,成為史上最年輕在世界大賽第7戰有打點的球員。

索托今年季後賽累積5轟和13打點,雙雙超越由老虎強打卡布雷拉(Miguel Cabrera)所締造的21歲以下最多轟和打點的紀錄,此外,索托在世界大賽貢獻7打點,在21歲之前完成這項壯舉的球員也只有名人堂球星曼托一人。

索托。(今日美國)

Juan Soto is on a different level. pic.twitter.com/s78XLv6Weq