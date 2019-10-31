MLB》怪物少年索托關鍵打點 締造66年超狂紀錄（影音）

索托在第8局打回保險分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民與太空人激戰至世界大賽第7戰，國民年輕強打索托（Juan Soto）在第8局適時安打，打回第4分，世界大賽共累積7分打點，追平1953年傳奇球星曼托（Mickey Mantle）所創的21歲以下最多打點的紀錄。

剛滿21歲的索托昨天在世界大賽第6戰敲出致勝全壘打助隊奪勝，逼出最後第7戰，今天再度敲出關鍵一擊，國民前7局靠著肯德瑞克（Howie Kendrick）的超前轟，取得3：2領先，8局上伊頓（Adam Eaton）獲得保送，並盜上二壘，索托在2人出局時敲出帶有1分打點的右外野安打，助隊曾添保險分，他也與名人堂球星曼托齊名，成為史上最年輕在世界大賽第7戰有打點的球員。

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索托今年季後賽累積5轟和13打點，雙雙超越由老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera）所締造的21歲以下最多轟和打點的紀錄，此外，索托在世界大賽貢獻7打點，在21歲之前完成這項壯舉的球員也只有名人堂球星曼托一人。

索托。（今日美國）

Juan Soto is on a different level. pic.twitter.com/s78XLv6Weq — FOX Sports （@FOXSports） 2019年10月31日

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