NBA》勇士慘了！ 柯瑞上籃倒地、傳出嚴重傷情

柯瑞（左）經檢查後確定為左手骨折。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天與太陽隊的比賽，不只開節遭到太陽隊單節43：14慘電，主將柯瑞（Stephen Curry）更在第三節上籃時遭到太陽隊中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓到左手，經檢查確定為左手骨折。

勇士隊今年多災多難，在去年K.湯普森（Klay Thompson）受傷幾乎確定要整季報銷後，考利斯坦（Willie Cauley-Stein）加盟後即受傷，今天才歸隊，中鋒魯尼（Kevon Looney）又在打完開幕戰受傷，禁區戰力極度薄弱。

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今天開賽勇士隊就遭太陽隊首節投進7記三分球，單節打出43：14的分差，第二節勇士追回三分，但仍以46：72落後多達26分，第三節柯瑞在上籃時雖然造成拜恩斯的犯規，但由於拜恩斯倒下壓到柯瑞的左手腕，讓他痛到甚至無法罰球，隨後直接走回休息室。

柯瑞（中倒地者）造成對手犯規後受傷。（美聯社）

在經過檢查之後，確定柯瑞左手骨折，目前尚未確定要缺席多久的時間。

這場比賽勇士隊在替補陣容上場後反倒是打出精彩的好表現，最終僅以110：121輸給太陽隊11分。太陽隊布克（Devin Booker）單場31分是全場最高，拜恩斯24分12籃板7助攻，太陽全隊共有6人得分上雙，勇士隊帕斯卡爾（Eric Paschall）單場20分是全隊最高，今天傷癒復出的考利斯坦（Willie Cauley-Stein）上場12分鐘，高效率拿下12分5籃板。

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