NBA》沃克豪取32分 綠衫軍單節狂勝20分逆轉公鹿！

沃克今攻下全場最高的32分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今日公鹿作客「綠衫軍」塞爾提克主場，塞爾提克靠著沃克（Kemba Walker）全場狂轟32分帶領下，下半場逆轉坐擁上賽季MVP「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的公鹿，尤其是第3節38：18的攻勢，綠衫軍一舉將比賽逆轉，終場塞爾提克以116：105擊退公鹿，收下3連勝。

亞德托昆波（圖右）今貢獻22分14籃板，連續3場比賽繳出雙十表現。（美聯社）

上半場比賽由公鹿主宰戰局，首局34：19的比數，讓客隊握有15分領先，上半場領先最多達19分，半場結束也還有16分的差距。但是比賽進入第3節完全風雲變色，綠塞打出一波26：7的高潮，將比分逆轉，第3節結束反倒以80：76超前，可惜第4節公鹿未能反轉氣勢和攻勢，只能眼睜睜將勝利拱手讓人。

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塞爾提克的沃克全場投籃雖僅19投中7，但罰球15罰中14，攻下全場最高的32分。塔圖姆（Jayson Tatum）得到全隊次高的25分，「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）則是整場17投中9，繳出21分10籃板7助攻的全能表現。「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）本場比賽則挹注19分6助攻，包括11投中5的3分球。

海沃德（持球者）全場攻下21分10籃板7助攻，全能表現是幫助球隊獲勝的重要因子。（歐新社）

公鹿全隊攻下最高的是今夏以大約續留的米德爾頓（Khris Middleton），全場15投中10，包括3分球6中3，攻下26分。字母哥本場比賽13投8中，攻下22分，另抓下全場最多的14顆籃板和5次助攻，目前連續3場比賽都繳出雙十成績單。

綠衫軍此役後衛J.布朗（Jaylen Brown）和坎特（Enes Kanter）皆因傷病困擾而無法上場，其中坎特則是因膝蓋瘀傷，已連續3場比賽缺席。塞爾提克在開幕戰輸球後，目前收下近期的3連勝，公鹿目前戰績則是2勝2敗。

塔圖姆（圖左）本場攻下25分為全隊次高，同是今夏籃球世界盃，美國男籃成員的米德爾頓（圖右）則是全場攻下26分。（美聯社）

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