MLB》國民隊史首位選秀球員 齊默曼熬15年終圓冠軍夢

齊默曼（右）效力國民長達15年，終於一圓冠軍夢。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民以外卡之姿一路過關斬將，今天在世界大賽最終戰逆轉擊敗奪冠大熱門太空人，勇奪隊史成軍51年來首座世界大賽冠軍，從國民2005年改名以來就在陣中的35歲老將齊默曼（Ryan Zimmerman），終於一圓冠軍夢。

國民前身是1969年創立的蒙特婁博覽會，2005年遷到華盛頓後改名為國民，當年選秀會在首輪第四順位被國民選中，成為「國民」隊史首位選秀球員，他也不負球隊期待，逐漸成長為陣中招牌球星和精神支柱，這一待就是15年，生涯累積1784安、402支二壘安打、270轟和1015打點都是國民隊史紀錄，生涯曾2度入選明星賽，拿過1座國聯三壘金手套獎，2009、2010年連兩季的國聯三壘銀棒獎得主。

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齊默曼也歷經球隊在2008、2009年的連續兩年百敗的低潮，國民在2012、2014、2016、2017年都晉級季後賽，但都無法突破「一輪遊」的魔咒，不過今年開啟季後賽驚奇之旅，國民以國聯外卡第一晉級季後賽，在一戰定生死的外卡驟死戰逆轉險勝釀酒人，分區賽擊敗國聯最多105勝的強敵道奇，接著4戰橫掃紅雀勇奪國聯冠軍，隊史首度闖進世界大賽，最後以4勝3敗的成績擊敗太空人奪下隊史首冠，打破許多專家眼鏡，齊默曼在賽後也難掩奪冠的喜悅之情，並流下男兒淚。

這也是老將齊默曼首度當上世界大賽舞台，他曾在首戰從太空人王牌柯爾（Gerrit Cole）手中敲出陽春砲，拿下國民在世界大賽的第1分，更創下大聯盟史上第一位被同一隊首輪選中、又締造隊史世界大賽首轟的紀錄。

齊默曼。（歐新社）

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