路跑》手刀快搶！每年「秒殺」的2020金門馬拉松 今晚全球網路報名

每年「秒殺」的2020金門馬拉松 今晚6時全球網路報名。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕榮獲國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）、國際田徑總會（IAAF）成績及賽道認證的金門馬拉松賽已邁入第13屆，金門縣副縣長黄怡凱力邀路跑愛好者們共襄盛舉，「樓頂揪樓咖，阿母招阿爸。金門馬廣受好評，以往幾乎年年『秒殺』，可說機會有限，大家一定要好好把握！」

2020年金門馬2月8、9日將在金門大學登場，本次組別包括首日5公里健康休閒組，共限11000名；次日則由競賽組：路跑組11.2公里1600名、半馬3600名及全馬2800名組成，共計19000名跑者參與。黃怡凱表示，金門馬在特有閩南歷史文化及神秘戰地遺跡氛圍加持下，每年都獲很大迴響，網路報名也都在短時間內額滿，金門父老由衷歡迎各地選手們前來挑戰，順便品味在地美景與風味佳餚。

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2020金門馬拉松全球線上報名日期，為今晚6時至11月22日下午5時截止，賽事適逢元宵佳節，若限額已滿，就不再接受報名，詳情可洽全國路跑協會官網（www.sportsnet.org.tw）。路跑協會秘書長陳華恆表示，本屆不但賽事升級，周邊服務持續進化，特地成立賽事官方粉絲專頁，及時解決有關賽事任何問題，並與立榮航空合作，提供跑者機票和住宿等一條龍服務。

每年「秒殺」的2020金門馬拉松 今晚6時全球網路報名。（記者梁偉銘攝）

每年「秒殺」的2020金門馬拉松 今晚6時全球網路報名。（記者梁偉銘攝）

每年「秒殺」的2020金門馬拉松 今晚6時全球網路報名。（記者梁偉銘攝）

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