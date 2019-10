MLB》不到0.1％的奇蹟！國民奪成軍隊史首冠 過程超神

(影片來源:大聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕華盛頓國民隊今天以6:2擊敗休士頓太空人,勇奪隊史含前身博覽會成軍51年來的首座世界大賽冠軍。而國民隊在今年5月時,奪得世界大賽冠軍的機率不到0.1%,如今奪冠跌破眾人眼鏡。

國民隊開季狀況欠佳,根據《MLB Stats》指出,國民在美國時間5月28日時(當時戰績僅23勝32敗),能拿下世界大賽冠軍的機率不到0.1%,如今他們高舉冠軍獎盃。

請繼續往下閱讀...

國民隊奪隊史首冠,王牌投手薛哲(中)高舉冠軍獎盃,並和隊友噴香檳慶祝。(法新社)

國民隊在例行賽以93勝69敗戰績排在國聯東區第二,以國聯外卡第一身分闖進季後賽。國民隊在首戰國聯外卡賽擊敗釀酒人,接著國聯分區賽中打敗例行賽106勝的道奇,之後更是在國聯冠軍賽橫掃紅雀,闖進世界大賽。

面對例行賽戰績最佳107勝的太空人,國民隊在世界大賽都是客場贏球,以4勝3敗之姿勇奪成軍51年來的首座世界大賽冠軍。國民在單一季後賽打敗兩支百勝球隊、世界大賽「客場全勝」,都寫下驚奇。

根據《ESPN》指出,國民隊成為史上第二支在例行賽一度低於五成勝率、敗場比勝場多至少12場的情況下,還能獲得世界大賽冠軍的球隊。前一支為1914年的勇士隊。

這也是華府自1924年以來首座冠軍獎盃。美國總統川普(Donald Trump)也在推特上祝賀國民隊,「恭喜華盛頓國民隊有很棒的賽季、以及不可思議的世界大賽。第7戰太驚人了。」

Congratulations to the Washington Nationals on a great season and an incredible World Series. Game 7 was amazing! @Nationals