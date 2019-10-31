NBA》1勝難求！ 國王遭黃蜂逆轉、苦吞開季5連敗

國王隊苦吞開季5連敗，在全聯盟排名墊底。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季NBA尚未開胡的球隊有二，其一是傷了狀元的鵜鶘，另一支是今天主場迎戰黃蜂的國王，本場黃蜂在最多落後14分的情況下，靠著新人華盛頓（PJ Washington）13投中10，共得到23分的帶領下，終場黃蜂以118：111成功逆轉比賽，讓悲情的國王苦吞開季5連敗。

黃蜂的華盛頓本場除了砍進全場最高的23分外，另還抓下8顆籃板和送出3次助攻。今夏以大約挖角進陣中的攻擊型後衛羅齊爾（Terry Rozier）則是攻下全隊次高的22分，其中包括命中3顆外線，另有6助攻3抄截2阻攻的貢獻。

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黃蜂新人華盛頓攻下全場最多的23分。（美聯社）

此外，板凳出發的孟克（Malik Monk）全場出賽20分鐘，12投7，包括3分球7投中4，高效拿下18分。中鋒C.澤勒（Cody Zeller）雖只得到12分，但狂抓15籃板和送出5次助攻。

國王以季初大約續留的希爾德（Buddy Hield）攻下23分的表現最佳，其中命中7顆3分球。「北卡飛鷹」巴恩斯（Harrison Barnes）則以18投中10的高命中率轟下22分，另有7籃板3抄截的貢獻。主控福克斯（De'Aaron Fox）繳出全場16分10助攻7籃板的雙十表現。

國王目前開季吞下5連敗，完全不能和上季差點打進季後賽的國王比較，本季陣容變動不算大，除了走了中鋒考利斯坦（Willie Cauley-Stein），以及總教練從耶格爾（David Joerger）換成了華頓（Luke Walton），再加上傷了前鋒巴格利（Marvin Bagley III），其餘陣容幾乎無變化，因此他們表現一落千丈著實讓人意外。

國王前教頭耶格爾，上賽季帶隊戰績不錯，但因和高層不合而離隊。（資料照，美聯社）

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