NBA》意外讓勇士柯瑞骨折 太陽中鋒：這感覺糟透了...

拜恩斯解釋倒地當下他只是想要做進攻犯規。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊主將柯瑞（Stephen Curry）今天在比賽中遭太陽隊中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓到左手導致左手第二掌骨骨折，勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）今天透露，拜恩斯在賽後直接前往勇士隊的休息室，關心他的狀況。

《The Athletic》記者Anthony Slater在自己的推特上透露柯爾的談話：「拜恩斯在賽後過來找我們，並且想要知道柯瑞的狀況如何，他對此感到相當難過。這就是個偶發的籃球動作，而糟糕的事情發生了。」

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太陽隨隊記者Gina Mizell也轉述了拜恩斯的說法：「我對發生在柯瑞身上的事情感到相當難受，這是很不幸的事情，你永遠都不會想要看到有人倒下然後受傷，更別提成為事件的一部分。我衷心希望他能夠盡快康復。」拜恩斯也解釋當時為何會倒在柯瑞的身上：「當下我只是想要做進攻犯規而已，然後事情就發生了。」

今天拜恩斯上場28分鐘，拿下24分13籃板7助攻，成為本季第五位能夠繳出如此數據的球員，前4位分別是：「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、東契奇（Luka Doncic）、湯斯（Karl-Anthony Towns）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）。

拜恩斯今天拿下24分12籃板7助攻的全能表現。（法新社）

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