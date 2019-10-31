MLB》關鍵第7局未押出王牌柯爾 太空人教頭透露原因

柯爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕奪冠大熱門太空人今天在世界大賽第7戰不敵國民，無緣隊史第2冠。太空人前6局握有2分領先，但在第7局風雲變色，單局被灌進3分逆轉導致輸球，換投時機遭到外界質疑，太空人總教練辛奇（AJ Hinch）賽後受訪時表示，一切責任都由他來扛。

太空人塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke）前6局有效封鎖國民打線，僅被敲出1支安打無失分，隊友也幫他打回2分，不過他卻在7局上遭遇亂流，在1人出局後被倫登（Anthony Rendon）敲出左外野陽春砲，然後再對索托（Juan Soto）投出保送，太空人總教練辛奇當機立斷將只投80球的葛蘭基換下場，由牛棚投手哈里斯（Will Harris）接替投球，沒想到只投出第2球，就被國民36歲老將德瑞克（Howie Kendrick）敲出直襲右外野標竿的2分砲，國民也因此逆轉戰局，終場以6：2贏球，喜迎隊史首座世界大賽冠軍。

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太空人原有機會推出休息兩天的強投柯爾（Gerrit Cole）登板中繼，比賽途中他也在牛棚熱身，不過太空人遲遲都未讓其上場，辛奇賽後對此表示，當時柯爾已經沒有在熱身，所以推出已經準備好的牛棚投手，他認為如果8、9兩局有追平或超前的話，可能才會推出他，不過卻事與願違，「這是我做的決定，願意承擔一切責任。」

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