日職》月初遭釋出嚇到西武二軍投教 郭俊麟不排除回中職

郭俊麟出席宇舶錶代言活動。（記者廖振輝攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2名前旅外投手郭俊麟、郭泓志今天出席宇舶錶為世界12強全球官方計時活動，月初遭西武獅釋出的郭俊麟正在休養，明年規劃不侷限日職，回台灣參加季中選秀也在討論之中。

郭俊麟今年僅在一軍出賽2場，二軍帳面上只有出賽12場，投62局，不過其實還有許多不列入官方數據的練習賽，因此醫師評估先關機至12月左右對他的手較好，因而選擇不參加日職戰力外測試。

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郭俊麟坦言，二軍投手教練許銘傑對於他被釋出很驚訝，畢竟二軍防禦率3.05表現還算不錯，應該還有機會，「但這就是運動現實面，沒辦法在一軍生存，就算在二軍投得好就有這個問題，很謝謝他（許銘傑）幫助我。」

關於明年規劃，郭俊麟表示中、日職都有在討論，接下來的進度還要再跟大家商量。他的經紀人表示，即便明年要（中職）季中選秀，預定讓郭俊麟能在明年3月起就可以維持比賽進入狀況。

宇舶錶擔任12強棒球賽官方計時，31日邀請郭泓志（右）、郭俊麟（左）出席代言。（記者廖振輝攝）

宇舶錶擔任12強棒球賽官方計時，31日邀請郭泓志（左）、郭俊麟（右）出席代言。（記者廖振輝攝）

宇舶錶擔任12強棒球賽官方計時，31日邀請郭泓志（左）、郭俊麟（右）出席代言。（記者廖振輝攝）

宇舶錶擔任12強棒球賽官方計時，31日邀請郭泓志（左）、郭俊麟（右）出席代言。（記者廖振輝攝）

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