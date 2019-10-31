投入百萬培育棒球夢 屏東長華盃菁英賽11月開打

第三屆屏東長華盃全國高中棒球菁英賽，將在11月13日至16日在屏東棒球場開打。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／屏東報導〕從小就愛打棒球的屏東高中校友、長華集團董事長黃嘉能，為了培植棒球夢想，不僅每年贊助屏中棒球隊100萬元經費，2017年底發起的屏東長華盃全國高中棒球菁英賽，今年邁入第三屆，將在11月13日至16日在屏東棒球場開打。

第三屆屏東長華盃全國高中棒球菁英賽，以107學年度全國高中棒球聯賽木棒組前8強為邀請對象，包括平鎮、穀保、高苑、壽山（桃園）、三民（高雄）、嘉中、南英、普門等8支隊伍，同時也邀請屏東縣內發展青棒的美和、屏中、陸興、大同等四所學校，總計12隊共同角逐長華盃的冠軍寶座。

長華科技是全球前3大導線架製造商，經營科技事業有成的黃嘉能，是屏東高中校友，還曾在屏東高中棒球隊擔任投手，為了培植棒球夢，黃嘉能每年贊助屏中棒球隊100萬經費，並提供高額獎金給長華盃的得獎隊伍。

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屏東縣長潘孟安表示，感謝黃嘉能董事長，以實際行動支持屏東的基層運動，由屏東高中號召各地好手參賽，提升屏東棒球在全國的曝光度，同時讓在地的家長及學子們，擁有與全國好手一起競爭的舞台。

潘孟安也表示，棒球是台灣的國球，屏東縣在台灣棒球界占有舉足輕重的地位，不僅培育許多的棒球精英，也為國家爭取許多的榮譽，縣府團隊也將積極推動屏東棒球的發展，從區域球隊的發展到建立暢通的升學管道，銜接每一階段的人才，讓具備運動潛力的選手有持續發光發亮的舞台。

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