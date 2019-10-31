裙襬搖搖LPGA》「長腿妹」柯達、許美貞暫領先 台將侯羽桑最佳

台灣以侯羽桑打出70桿表現最佳，暫時並列第14。（記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／林口報導〕台灣裙襬搖搖LPGA今在林口美麗華球場點燃戰火，首回合由去年冠軍N.柯達、南韓許美貞以66桿並列領先；台灣則以業餘女將侯羽桑打出70桿表現最佳，暫時並列第14。

N.柯達今在第15洞上演獵鷹秀，並抓下7博蒂、吞下3柏忌，以66桿繳卡，她表示，對於衛冕並沒有多想，就是一桿一桿打好。許美貞則是抓下6博蒂，沒有任何柏忌，以66桿繳卡。

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台灣裙擺搖搖LPGA，美國選手N柯達暫列第一。（記者王藝菘攝）

台灣裙擺搖搖LPGA，韓國選手許美貞暫列第一。（記者王藝菘攝）

至於今天同組出發的台將徐薇淩則抓下3博蒂、吞下2柏忌、1雙柏忌，尤其第15洞受到球迷突然衝進場邊拍照的影響，讓她吞下雙柏忌有些無奈，她說：「有球迷跑出來拍照，當時已經準備好要擊球，眼角瞄到球迷跑出來，有點被影響，應該要多花點時間，跟桿弟討論，並重新準備一下。」

最終徐薇淩今以73桿繳卡，暫時並列第37，她表示，對於今天自己整體表現還算滿意，雖然成績沒有想像中理想，而同組出發的現任球后高真榮同樣繳出73桿。

徐薇淩抓下3博蒂、吞下2柏忌、1雙柏忌。（記者王藝菘攝）

侯羽桑則抓下4博蒂，吞下2柏忌，以70桿繳卡，對於今天的天氣，她說：「前幾天就有預料到天氣不太好，練習日時有特別針對幾個比較難的洞做調整，但今天風向不太好抓。」她表示，這回合打下來有好有壞，希望後面幾天能把好的部分保留。

侯羽桑。（記者王藝菘攝）



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