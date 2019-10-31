NBA》不受柯瑞傷情影響 Curry 7簽名鞋首發全台上市

不受柯瑞傷情影響，Curry 7簽名鞋首發全台上市。（UA提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕儘管勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）今遭太陽中鋒拜恩斯（Aron Baynes）壓傷左手，掌骨骨折尚未確定得休兵多久，贊助商UNDER ARMOUR推出全新世代的籃球戰靴「Curry 7」未受影響，首發配色「UNDERATED」仍在全台如期上市。

UA設計師 Leon Gu深入對談，在性能創新與設計細節間取得完美平衡的「Curry 7」。（UA提供）

進入NBA長達11年的柯瑞，上季打破自己在2015-16賽季寫下的場均5.13記三分球紀錄，從當年選秀球探報告僅獲「三星低評等」，到拿下三次總冠軍的傳奇成就，外界質疑聲浪雖從未因此止息，照樣成為激勵他不斷前進的動力，柯瑞說：「『UNDRTD（被低估的天才）』是向所有曾經被低估的運動員致敬，是種提醒、更是種心態，別只記得別人對你的期待，更重要的是記得你對自己的期望。」

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UA運動員表現副總監溫斯柏（Paul Winsper）表示，柯瑞除了以高命中率的長程三分投射能力顛覆現代賽事，場均切入禁區得分效率更在全聯盟高居第5位，是當代最高效率的籃框終結者之一，數據顯示柯瑞需要一套符合他動態打法的系統，一雙更能讓他更能掌控場地、反應更迅速、保持疾速，也促使UA首度在籃球鞋結合雙重中底科技HOVR和Micro G®，「我們期望打造一款與他創新打法匹配的鞋款，幫助他打破更多自己的紀錄。」

不受柯瑞傷情影響，Curry 7簽名鞋首發全台上市。（UA提供）

不受柯瑞傷情影響，Curry 7簽名鞋首發全台上市。（UA提供）

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