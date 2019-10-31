奧運》體育署考察團赴東京取經 國訓中心仿造決賽射箭場

體育署競技組長洪志昌進行東奧競賽場館考察團成果報告。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕為了協助台灣好手備戰明年東京奧運，體育署輔導中華奧會、國訓中心及單項協會共組的「競賽場館考察團」，本月4至10日赴東京考察競賽場館並收集相關資訊，競技組長洪志昌透露此行收穫良多，「像射箭隊教練林政賢回國訓中心，就計畫仿造屆時決賽場地進行配置，讓選手們提早適應。」

洪志昌表示，這次考察團造訪了高球、棒球等奧運比賽場地，提前收集場地相關資訊，至於提供國訓中心後勤團隊，以及代表團醫生、防護員、教練或陪練員使用的馬祖廟民宿，也已確定下訂五個房間，屆時至少可讓50人入住。而在日本僑胞支持下，也將在馬祖廟民宿設立僑胞服務中心，結合旅日醫生提供諮詢工作，還有志工膳食採購等，「非常感謝熱情僑胞力挺，讓我們獲得很大的資源。」

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體育署指出，這次走訪競賽場館最大目的，就是搜集各項競賽場地現況，並拜會東京奧運籌備會，日方也安排競賽場館經理與我國單項協會技術代表進行一對一諮詢會議，同時再次造訪比賽中工作支援團下榻地點東京媽祖廟民宿及高爾夫代表隊下榻地點，進一步了解競賽場地交通資訊等。

體育署競技組長洪志昌進行東奧競賽場館考察團成果報告。（記者梁偉銘攝）

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