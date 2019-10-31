籃球》田壘攜手陳世念現身購物直播 珍惜打球時光

陳世念和田壘一同出席蝦皮直播節目。（蝦皮提供）

〔體育中心／綜合報導〕蝦皮購物「11.11最強購物節」暖身慶開跑，這次邀請最強男神運動員來助陣，寶島夢想家田壘、陳世念現身直播「最強男神秀－少俠PK小野獸肌力爆表」與粉絲們互動。

陳世念和田壘一同出席蝦皮直播節目。（蝦皮提供）

去年「黃金世代」班底田壘、陳世念加盟寶島夢想家，在全台掀起一波「ABL狂潮」，在這個東南亞跨國聯賽中，夢想家代表台灣出賽，2人的加入幫助球隊大翻身，從第一季的1勝19敗躍升19勝7敗聯盟龍頭。

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田壘與陳世念在結束大馬籃總國際邀請賽後，旋即趕回台灣來到蝦皮直播將福利送給球迷，田壘、張立東組隊對抗陳世念、風田聯隊。

儘管過去在SBL所屬球隊不同，但田壘與陳世念於國家隊時曾有合作經驗，在夢想家搭配完全沒問題，陳世念表示，他跟田壘惺惺相惜，年紀大了健康狀況反而成為兩人最常的問候語，時不時就來一句：「你身體還好嗎？」彼此都非常珍惜現在的時光，能夠多打一年是一年。

當然田壘與陳世念也不忘了呼籲球迷支持寶島夢想家，新賽季11月4日搶票，12月1日主場開幕戰，千萬別錯過12月7日彰化體育館對決台北富邦勇士「台灣大戰」。

陳世念和田壘一同出席蝦皮直播節目。（蝦皮提供）

陳世念和田壘一同出席蝦皮直播節目。（蝦皮提供）

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