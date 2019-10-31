MLB》準備離隊？柯爾輸球後與太空人保持距離

柯爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人無法奪下今年世界大賽冠軍，陣中三巨投恐怕也將解體，柯爾（Gerrit Cole）在季後正式成為自由球員，他在今天G7輸球後接受採訪，戴的不是太空人隊的球帽，而是自己經紀公司波拉斯團隊的帽子，還說出讓人玩味的一段話 :「我不是這支球隊的員工，我現在代表我自己發言。」

柯爾是在2018年初被海盜隊交易到太空人，只是他並沒有像隊友韋蘭德那般一轉隊就拿冠的好運。

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柯爾賽後提到，這2年在太空人隊營造了許多良好的情誼，「顯然我從隊友那裡學到了很多投球方面的知識，也從總教練AJ（辛奇）那裡學到許多比賽的東西，過去2年能夠在休士頓這座城市打球是我的榮幸。」

柯爾本季繳出宰制全聯盟的表現，拿下20勝5敗、防禦率2.50，狂飆326次三振，進入季後賽表現甚至更猛，4勝1敗，防禦率僅1.72。

他季後投身自由市場後預料掀起搶人大戰，尤其有先發投手需求的洋基早被點名無數次，《紐約郵報》指出，柯爾將尋求一紙7年2.52億美元合約，平均年薪達3600萬美元。另有傳言說，出身自加州的柯爾下季想回到家鄉，不排除為天使或道奇效力。

Gerrit Cole on his time with the #Astros:



"It was just a pleasure to play in the city of Houston" pic.twitter.com/b1YcwhXKVy — Daniel Gotera （@DTGoteraKHOU） October 31, 2019

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