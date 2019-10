MLB》準備離隊？柯爾輸球後與太空人保持距離

柯爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人無法奪下今年世界大賽冠軍,陣中三巨投恐怕也將解體,柯爾(Gerrit Cole)在季後正式成為自由球員,他在今天G7輸球後接受採訪,戴的不是太空人隊的球帽,而是自己經紀公司波拉斯團隊的帽子,還說出讓人玩味的一段話 :「我不是這支球隊的員工,我現在代表我自己發言。」

柯爾是在2018年初被海盜隊交易到太空人,只是他並沒有像隊友韋蘭德那般一轉隊就拿冠的好運。

柯爾賽後提到,這2年在太空人隊營造了許多良好的情誼,「顯然我從隊友那裡學到了很多投球方面的知識,也從總教練AJ(辛奇)那裡學到許多比賽的東西,過去2年能夠在休士頓這座城市打球是我的榮幸。」

柯爾本季繳出宰制全聯盟的表現,拿下20勝5敗、防禦率2.50,狂飆326次三振,進入季後賽表現甚至更猛,4勝1敗,防禦率僅1.72。

他季後投身自由市場後預料掀起搶人大戰,尤其有先發投手需求的洋基早被點名無數次,《紐約郵報》指出,柯爾將尋求一紙7年2.52億美元合約,平均年薪達3600萬美元。另有傳言說,出身自加州的柯爾下季想回到家鄉,不排除為天使或道奇效力。

Gerrit Cole on his time with the #Astros:



"It was just a pleasure to play in the city of Houston" pic.twitter.com/b1YcwhXKVy