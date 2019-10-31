12強》古巴教頭：台灣球隊對我們某位選手有興趣

古巴代表隊總教練波羅多表示台灣球隊對陣中某位選手有興趣。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕古巴隊今和中信兄弟打最後1場自辦熱身賽，後天將在洲際球場和台灣隊進行公辦熱身賽，屆時「軟銀幫」的3大戰將仍持續缺席，古巴總教練波羅多表示，他們會到南韓和球隊會合，直接迎接預賽。

古巴「軟銀幫」為投手莫伊內洛、雙重砲戴斯潘和賈西亞爾，3人都是軟銀奪冠關鍵。莫伊內洛登板60場狂奪34中繼、防禦率僅1.52；戴斯潘轟出36發全壘打，創日職生涯新高，並拿到日本大賽優秀球員賞，賈西亞爾更奪日本大賽MVP。

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古巴教頭波羅多表示，戴斯潘和賈西亞爾是目前國內最強打者，將會擔任預賽三、四棒，他們沒有隨隊來台灣打，確實對進攻火力影響很大，不過不擔心到南韓預賽直接上陣，「他們都準備差不多了。」

古巴代表隊總教練波羅多不擔心軟銀幫3大戰將到南韓預賽直接上陣。（記者陳志曲攝）

近年來古巴旅日風潮盛行，也牽動著日職球隊的戰績，賈西亞爾和莫伊內洛在7月中至8月初依照合約規定，被古巴隊徵召去打泛美運動會，離開日本大約半個月，成為軟銀7月下旬戰績下滑的原因之一。

不過古巴教頭波羅多也說，古巴球員赴日對他們有幫助，旅日球員實力明顯提升。被問及為何選手不來台灣、南韓，波羅多笑說，「沒有人找啊！」並透露，「台灣的球隊好像對我們的某位選手有興趣。」

波羅多認為，台灣如果有人來找的話，「我想選手都會有興趣的。」

古巴代表隊總教練波羅多。（記者陳志曲攝）

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