MLB》「我們終於贏了！」這個擁抱了卻7年前未竟的遺憾

Aníbal Sánchez crying while hugging Max Scherzer and saying "We won one. We finally won one."



This is everything. pic.twitter.com/bhMdyAfOvW — Cut4 （@Cut4） 2019年10月31日

〔體育中心／綜合報導〕國民今天在世界大賽第7戰以6：2打敗太空人、勇奪隊史首座金盃，終於一圓冠軍夢的球員們慶祝時都難掩激動情緒，其中今日先發投手薛哲（Max Scherzer）與老隊友桑契斯（Anibal Sanchez）相擁而泣一幕更是打動人心。

底特律老虎隊曾在2012年打進世界大賽，不過當年遭到巨人橫掃、眼睜睜看著對手在自家封王，隨後薛哲在2015年球季以一紙7年2.1億美金的合約轉戰國民，桑契斯在2017年離開國民後、去年效力勇士，休賽季才與國民隊簽下兩年合約。

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薛哲開心舉起金盃。（歐新社）

今年季後賽上述兩人都扮演重要功臣，桑契斯先發3場、戰績1勝1敗，防禦率2.50，其中國聯冠軍戰首戰面對紅雀演出7.2局無安打的表現令人難忘，至於王牌薛哲的貢獻更是無須贅述，出賽6場拿下3勝，防禦率2.40，雖然世界大賽第五戰因背部痙攣無緣登板，但今背水一戰仍扛起重擔、5局的投球裡雖偶有危機但總能展現大心臟一一化解，不僅在場上威風八面，下了場後他在休息室也是扮演鼓舞士氣的領導者角色。

桑契斯。（資料照，法新社）

而兩人7年前未竟的遺憾終於在今天有了圓滿結局，桑契斯賽後慶祝時一邊擁抱老隊友、一邊說著：「我們終於贏得一座 （冠軍）了！」這一幕也讓不少網友直呼超感動，更有球迷表示身為老虎迷看到這幕雖然心痛，但也為兩人感到開心，「他們值得這一切。」

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