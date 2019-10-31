12強》兄弟1分差惜敗！古巴交流賽3勝1敗 後天強碰台灣隊

中信兄弟陳文杰5局敲高飛犧牲打、攻下全隊唯一1分。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信兄弟今和12強古巴隊進行交流賽，全場僅靠二軍打擊3冠王陳文杰高飛犧牲打攻下分數，終場以1：2敗下陣來。古巴隊來台打4場交流賽戰績3勝1敗，後天將在洲際球場和台灣隊打公辦熱身賽。

古巴隊在2局下展開攻勢，39歲前讀賣巨人球員賽佩達敲二壘安打，沙猛再敲適時安打，送回第1分；4局下，賽佩達選到保送，沙猛和薩維德拉連敲2支安打，再追加1分。

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古巴隊格薩達（右）揮棒動作過大，打到中信兄弟捕手黃鈞聲（左）的頭。（記者陳志曲攝）

古巴代表隊沙猛打回球隊第1分。（記者陳志曲攝）

古巴代表隊薩維德拉在4局下建功。（記者陳志曲攝）

兄弟隊在5局上開啟攻勢，黃鈞聲和潘志芳連敲2支安打，攻佔一三壘，今年在二軍奪打擊王、安打王和打點王的陳文杰，敲出高飛犧牲打，為兄弟打破鴨蛋。然而，這也是全場唯一分數，終場以1分差吞敗。

中信兄弟潘志芳。（記者陳志曲攝）

古巴隊這次台灣行沒帶「軟銀幫」3大戰將莫伊內洛、戴斯潘和賈西亞爾，打線直接少了三、四棒強打，在新莊的4場交流賽火力發揮不如預期，但僅在10月29日以5：7輸亞錦賽台灣隊，將在11月2、3日於洲際和台灣、委內瑞拉打公辦熱身賽。

中信兄弟先發投手周磊。（記者陳志曲攝）

古巴代表隊先發投手布蘭柯。（記者陳志曲攝）

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