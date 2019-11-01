MLB》破紀錄107勝還是贏不了！美記點出太空人世界大賽1大漏洞

國民奪冠瞬間，圖為布蘭特利（右）成為最後一個出局數。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今年例行賽投打兩端皆發揮出色、戰力均衡，最後以隊史紀錄的107勝挺進季後賽，不過卻在世界大賽最後一役抱憾而歸，資深記者賽後指出，太空人陣容裡未帶任何左投是很大的漏洞。

大聯盟記者海曼（Jon Heyman）昨在推特上表示，太空人是支優秀的隊伍，但有一個很嚴重的缺點就是12名投手竟然全是右投，而這個系列賽國民的左打都給太空人造成重傷害，包括敲出3轟的索托Juan Soto以及昨役9局敲出2分打點安打、撲滅太空人反攻希望的伊頓（Adam Eaton），前者7戰攻擊指數（OPS）達1.178、伊頓也有0.993。

請繼續往下閱讀...

強打索托21歲就一圓冠軍夢。（資料照，法新社）

伊頓在系列賽發揮出色。（資料照，法新社）

事實上，太空人今年在例行賽在主力部分也只有邁利（Wade Miley）這位左投，牛棚出賽數較多的左投也僅有瓦德茲（Framber Valdez）。邁利今年雖繳出14勝、防禦率3.98的成績，但球季尾聲表現欠佳，9月出賽5場、防禦率高達16.68，太空人僅在分區系列賽時帶上邁利，他曾在第3戰登板，2.2局失3分、2分自責分，隨後兩個系列賽就都被屏除在名單外。

左投邁利未被帶進世界大賽。（資料照，美聯社）

雖然有些球迷支持海曼的說法、認為太空人如此強大的分析資料團隊竟叫他們不需準備任何左投感到匪夷所思，不過還是有許多網友並不認同這個說法，認為得點圈上有人時留下太多殘壘才是最關鍵的致命傷。

太空人球員賽後落寞離場。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法