網球》謝淑薇組合第3戰惜敗 年終賽仍居4強龍頭

謝淑薇（左）／史崔可娃（右）小組賽第3戰惜敗仍居龍頭。（資料照，取自WTA年終賽臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019WTA年終總決賽在深圳進行，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）第3度搶10不成，6：2、4：6、9：11惜敗給已無緣晉級的第4種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski）／中國徐一璠，第2種子「台捷聯軍」紫組2勝1負仍居龍頭，週六4強即將對上紅組戰績第2組合，爭奪決賽席次。

小薇／史崔可娃聯手贏得今夏溫布頓冠軍，臨場默契與經驗十足，年終賽歷經「超級搶10」連闖兩關。如今面對2連敗已經出局的「中加組合」，「台捷聯軍」開賽第3局率先突破，3：1拉開差距，第7局再破先馳得盤。只是次盤小薇組合第2局失守，儘管第7局回破，連趕3局追成4：4，但第10局又遭破發讓對方扳回一城。決勝搶10小薇組合3：0開局，卻被咬成5平，她們7：9時搶救2個賽末點，又連掉2球吞下首敗，所幸不影響晉級排名。

請繼續往下閱讀...

另場對戰，第7種子中國地主張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur）克服次盤1：5落後並搶救7個盤末點，終挾6：3、7：6（9：7）力退第6種子捷克人馬西妮亞可娃（Katerina Siniakova）／卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova），「中澳聯軍」2勝1負躍居紫組第2，首度晉級年終4強，週六遭遇紅組第1勁敵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法