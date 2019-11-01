自由車危機專題－系列三》「週末測驗賽」、「週六特快車」 辦比賽選手靠自己

江勝山。（資料照，捷安特提供）

〔記者廖聿偉／專題報導〕台灣近年自由車賽事萎縮，僅剩環台賽和登山王（KOM）等少數比賽，國內選手苦無舞台，只能選擇低薪旅外或提早退休，今年在國外打拚的選手已超過15人，創下歷年新高，留不住人才成為台灣自由車界嚴重的警訊。

2017年，自由車知名品牌美利達以「尋找下一個馮俊凱」為口號，企圖喚醒國人對於人才斷層的重視，甚至與限時繞圈賽合作，送前兩名優勝選手赴歐洲培訓，但兩年過後，馮俊凱接班人仍難以浮現。

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30歲的馮俊凱甫結束環廣西自由車6日賽，在高強度的競賽騎乘超過800公里後，沒有休息就投入全國運動會，仍舊稱霸國內車壇，個人席捲4面金牌，也凸顯國內強度不足的問題。《自由體育》以政策、企業和選手等多面向，探究台灣車壇何時能重建曙光。

自由車生產大國 比賽卻寥寥可數

台灣自由車賽曾經一度風光，2010年全年度有超過20場以上的大型自由車公路賽，一直到2012年騎車風氣到達頂峰，當時吸引多家廠商贊助，其中也有企業像是千沛綠油精、E-Ma和南寶樹脂等大力贊助，組成許多商業自由車隊，也間接孕育出許多自由車名將。

台灣是世界生產自由車的大國，無論是零件或是車架都數一數二，加上許多得天獨厚的地形，很適合舉辦比賽，可惜國內路權取得不易，加上許多活動轉型成休閒或兒童賽事，大型競技型賽事少之又少。

許多國內頂尖車手深感賽事匱乏的處境，挺身而出自辦比賽，也許規模不大，也並非正規賽事，但仍造福許多年輕車手，點亮台灣自由車新希望。

「下坡車神」不藏私 辦比賽、設計路線自己來

台灣「下坡車神」江勝山今年全運會完成下坡賽4連霸，同時也是世界全地形越野巡迴賽中唯一具備參賽資格的亞洲車手，是國內越野車的一哥。

但江勝山不願獨善其身，近年積極培育自由車人才，每個月都舉辦「週末測驗賽」，廣邀全國車手參與並親自領騎，來提升國內車手水平。今年全運會他也以桃園市自由車委員的身分設計登山車賽道，期盼將國外經驗複製到台灣，打造高水準賽事。

江勝山說，「週末測驗賽已固定舉辦數月，也培養出許多固定班定，未來還要舉辦一場超級大亂鬥，讓大家體味全地形耐力賽的樂趣，希望未來有更多人加入登山車的行列。」

週六特快車 點燃希望幼苗

效力於歐洲高士特車隊的黃文忠，身為車壇中生代老將，也感慨選手無比賽可比的窘境，自發性地舉辦「周六特快車」自由車賽，每周六從木柵出發，一路騎到福隆，來回約110公里，且完全免費，並自掏腰包贈送獎金或獎品，刺激國內選手成長。

黃文忠表示，「台灣很多年輕選手都很有潛力，但最欠缺的就是經驗，到國際賽只能當砲灰。所以藉由周六特快車的賽事，所有選手都能體驗高強度的競爭，我和彭源堂等許多有大賽經驗的選手，負責拉強度，只要有心，多練幾次，一定能跟上我們。」

週六特快車舉辦數個月，成效顯著，其中有「最強高中生」之稱的素人車手蘇宇銘，就利用此賽事汲取經驗，今年大放異彩，拿下環花東總排名第一，同時也是全中運公路車賽的金牌。

黃文忠。（資料照）

環花東男子菁英組總成績冠軍，冠軍蘇宇銘、亞軍賴裕亮、季軍李冠賢。（資料照，記者廖聿偉攝）

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