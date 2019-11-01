NBA》日本怪物八村壘表現亮眼 「小刺客」讚：像雷納德

八村壘昨日三分球3投3中。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巫師隊日裔新秀八村壘（Rui Hachimura），昨天在主場初先發拿下23分表現亮眼，惜因哈登（James Harden）單場狂砍本季新高的59分，開季表現亮眼的他也獲得隊友的讚賞，並在最新的新秀排行榜中名列前茅。

八村壘在昨日賽前時曾用日語向日本觀眾表示，他很高興能夠看到現場有許多日本球迷，賽後他還留在場館透過大螢幕觀看美國職棒世界大賽第七戰，國民與太空人隊的比賽，該場比賽國民擊敗太空人隊拿下世界大賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

談到昨日那場球，八村壘說：「這是場好比賽，但令人失望的是我們輸了，我在比賽中看到哈登拿到了50分，這讓我相當訝異。」八村壘在本場比賽三分球3投3中，在此之前他的三分球出手8次盡墨。八村壘表示，他只是用自己過往的方式投三分球而已。

（左起）八村壘與哈登。（資料照，今日美國）

這名剛薩加大學的新秀，開季前4場比賽的表現可圈可點，平均能拿下18.0分、7.0籃板，命中率恰好5成，他也在最新公佈的新秀榜上排名第五。

八村壘的好表現，就連資深老將「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah thomas）也對他讚譽有加。I.湯瑪斯認為，八村壘非常有天份，「他將會成為NBA當中特別存在，我認為他有成為明星的潛質，我跟他說，你第一次登場時讓我想到快艇球星雷納德（Kawhi Leonard），因為你有個巨大的身軀、巨大的手、擅投中距離，同時也相當了解比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法